Em Veneza, filme polonês denuncia crise humanitária da migração

VENEZA, 5 SET (ANSA) - A cineasta polonesa Agnieszka Holland, que ao estrear nesta terça-feira (5) seu longa "The Green Border" no Festival de Veneza, declarou que "a Europa irá se tornar uma fortaleza contra os migrantes".

No filme, que concorre ao Leão de Ouro, a diretora apresenta a história de uma família de refugiados sírios fugindo do Estado Islâmico; um professor de inglês do Afeganistão; uma jovem policial de fronteira; e um grupo de voluntários que se arrisca diariamente.