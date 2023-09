Errata:Itália tem 'aumento exponencial' de novos casos de Covid

Além disso, o relatório mostra que a Itália, em particular, é o segundo país em número de novas infecções, ou seja, 26.998, cerca de 81% a mais que nas quatro semanas anteriores.

A nível regional, os novos casos aumentam na região europeia (+39%), no Pacífico Ocidental (+52%) e no Mediterrâneo Oriental (+113%), enquanto diminuem na África (-76%) e no Sul Leste Asiático (-48%).

Já as mortes em decorrência da doença diminuíram na África (-73%), no Sudeste Asiático (-51%) e Europa (-43%), enquanto aumentaram no Mediterrâneo oriental (+33%) e no Pacífico ocidental (+9%).

Em relação aos países, os maiores números de novos casos em 28 dias foram registrados na Coreia (1.296.710), Itália (26.998) e Reino Unido (26.264), enquanto que as nações com mais mortes foram Coreia (596), Itália (192) e Rússia (158).

Relatada em 57 países, a Éris é agora a subvariante mais difundida, com 26% dos casos registrados na semana de 7 a 13 de agosto. A XBB.1.16 ou Arturo segue estável com 22,7% e presente em 109 países.

Desde o início da pandemia até 27 de agosto de 2023, foram notificados mais de 770 milhões de casos de Covid-19 e mais de 6,9 milhões de mortes.