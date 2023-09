Família polonesa vítima de nazistas será beatificada em 10/9

Em uma entrevista para a publicação do livro "Mataram até as Crianças: a família Ulma mártir que ajudou os judeus", o prefeito do o Dicastério para Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, revelou que a petição para a beatificação, apresentada ao papa Francisco, incluiu também o bebê que ainda não havia nascido.

Segundo ele, "no momento do massacre, Wiktoria Ulma estava em estado avançado de gravidez do seu sétimo filho" e, portanto, ele também seria beatificado.

"Este filho partiu na época do martírio de sua mãe. Ele, portanto, foi acrescentado ao número de filhos, que também serão mártires. De fato, no martírio dos seus pais ele recebeu o batismo de sangue", concluiu o religioso. (ANSA).

