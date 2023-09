ROMA, 5 SET (ANSA) - A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) demitiu nesta terça-feira (5) o técnico Jorge Vilda do comando da seleção feminina. O treinador, apesar de ter vencido a Copa do Mundo, foi despedido em função do caso do beijo forçado de Luis Rubiales em Jenni Hermoso. (ANSA).