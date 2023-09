Fifa sorteia chaveamento do Mundial de Clubes de 2023

Para jogar contra o vencedor da principal competição de clubes da Conmebol, o representante do país sede precisará passar pelo Auckland City, da Nova Zelândia, e Al Ahly, do Egito, nas duas primeiras fases.

Do outro lado da Chave, o Manchester City, atual campeão da Champions League, vai encarar quem vencer o duelo entre Club León, do México, e Urawa Reds, do Japão.

A competição, que acontecerá na Arábia Saudita, será disputada entre os dias 12 e 22 de dezembro. Esse vai ser o último Mundial com o atual formato, usado desde 2005.

A partir de 2024, o torneio terá a participação de 32 times de todos os continentes e vai ser realizado a cada quatro anos.

