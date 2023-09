Forno rotativo para assar pizza napolitana recebe aval na Itália

NÁPOLES, 5 SET (ANSA) - A Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) anunciou nesta terça-feira (5) que aprovou a utilização do primeiro forno rotativo para assar mais pizzas ao mesmo tempo, aumentando a produtividade e "com resultados qualitativamente inquestionáveis".

Chamado "Marana Rotoforno SU&GIU", a nova tecnologia visa a eficiência do processo produtivo e "confirma o caminho de inovação e investigação que a AVPN tem realizado há algum tempo, de forma a ajudar a tarefa do pizzaiolo sem afetar a qualidade do produto final".