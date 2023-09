Imagem oficial da Festa de Cinema de Roma celebrará Anna Magnani

A imagem retrata Magnani sorrindo em meio aos fotógrafos durante coletiva de imprensa após ganhar o Oscar de melhor atriz por sua "extraordinária interpretação" no filme "A Rosa Tatuada", de Daniel Mann, em 1956.

Magnani, que alcançou fama com sua atuação como Pina na obra neorrealista de Roberto Rossellini, "Roma, Cidade Aberta", em 1945, correndo atrás de um caminhão nazista que levava seu noivo Francesco, foi a primeira atriz italiana a ganhar o prestigiado prêmio da Academia norte-americana.

O objetivo é homenagear "uma mulher forte, determinada e fascinante, um símbolo inesquecível do cinema italiano no mundo". A Festa de Cinema de Roma, sob a direção artística de Paola Malanga, é produzida pela Fondazione Cinema per Roma, presidida por Gian Luca Farinelli, e tem Francesca Via na direção geral. (ANSA).

