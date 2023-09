Inter de Milão renova contrato de Inzaghi até 2025

MILÃO, 5 SET (ANSA) - A Inter de Milão, que está com 100% de aproveitamento na Série A, anunciou nesta terça-feira (5) a renovação do contrato do técnico Simone Inzaghi até 2025.

Em seu terceiro ano consecutivo no banco de reservas da Internazionale, coisa que não acontecia desde a passagem de Roberto Mancini, o treinador prorrogou seu contrato em um momento positivo para o time.