Longa brasileiro 'Sem Coração' estreia no Festival de Veneza

VENEZA, 5 SET (ANSA) - Seguido de uma longa salva de palmas, o longa-metragem brasileiro "Sem Coração" teve sua estreia mundial nesta terça-feira (5) na 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Os diretores, Nara Normande e Tião, e as atrizes que interpretam as duas protagonistas, Eduarda Samara e Maya de Vicq, passaram pelo tapete vermelho da ilha do Lido, onde o filme compete na principal mostra paralela Horizontes.