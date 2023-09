Lula anunciará hoje demarcação de terras indígenas

Em seguida, lembrou que 5 de setembro marca o Dia da Amazônia, maior floresta tropical do mundo. "Vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra Marina [Meio Ambiente] e a ministra Guajajara [Povos Indígenas]. Vamos demarcar algumas terras indígenas, vamos demarcar algumas aéreas de proteção ambiental. Vai ter coisa importante", prometeu Lula.

A cerimônia pelo Dia da Amazônia está marcada para as 15h, segundo agenda oficial do governo, e a demarcação de terras indígenas, processo paralisado durante o governo de Jair Bolsonaro, é promessa de campanha do atual presidente. (ANSA).

