Lula assina demarcações de duas novas terras indígenas

A demarcação é o último ato antes do registro formal.

Em abril, Lula já havia assinado a homologação de seis terras indígenas, no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul, encerrando, segundo o governo, um período de cinco anos sem demarcações.

"Lutamos pela Amazônia viva, para que sigamos vivos. Amazônia é vida para todos nós, todo o planeta. Trabalhamos por uma Amazônia capaz de sustentar e compartilhar sua riqueza em benefício da sobrevivência da Terra", declarou a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

No evento, Lula também assinou a criação de um programa que prevê o repasse de até R$ 600 milhões do Fundo Amazônia a municípios, que deverão usar os recursos em ações de combate ao desmatamento e incêndios florestais.

"A Amazônia tem pressa de sobreviver à devastação causadas pelas poucas pessoas que não querem enxergar o futuro. De se manter viva, com forças para enfrentar as secas que as mudanças climáticas já começam a trazer. De ser essencial à vida na Terra, uma barreira de contenção à emergência climática que ameaça a vida do nosso planeta", discursou Lula.

O presidente ainda firmou um decreto que altera as regras sobre a regularização fundiária em áreas da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), visando ampliar a destinação de terras, especialmente para políticas públicas de conservação ambiental e uso social.