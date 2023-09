Lula chama Bolsonaro de 'genocida' e o acusa de 'golpe'

"Eu sempre falo que ele vai ser julgado ainda como genocida, porque não é brincadeira terem morrido 700 mil pessoas [de Covid], uma grande parte por falta de cuidado e orientação do governo, por falta de respeito à medicina e à ciência", declarou Lula.

Em seguida, o presidente cobrou uma "investigação correta sobre por que morreu tanta gente no Brasil". "Fora as outras coisas que estão aparecendo por aí", acrescentou o presidente, em referência ao escândalo das joias que deveriam ter sido incluídas no patrimônio do Estado e teriam sido vendidas ilegalmente por aliados de Bolsonaro nos EUA.

"Um cidadão que não tem coragem de passar a faixa, um cidadão que se esconde porque estava prevendo um golpe. É verdade, ele queria dar um golpe da forma mais mesquinha possível. Com medo de perder, disse que a eleição não era correta, que tinha falhas", acusou Lula. (ANSA).

