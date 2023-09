Número de pedidos de refúgio na UE cresce 28% em 2023

Essa também é a cifra mais alta desde 2016, no auge da chegada de refugiados sírios à Europa através da chamada rota balcânica.

Sírios, afegãos, venezuelanos, turcos e colombianos são as principais nacionalidades dos requerentes, representando 44% do total. A Alemanha é o país que mais recebeu pedidos de refúgio no primeiro semestre, com 30% do total, seguida por Espanha (17%) e França (16%).

Já a Itália, principal porta de entrada para migrantes forçados na UE em 2023 devido ao agravamento da crise no Mediterrâneo Central, responde por 12% do total de solicitações.

No fim de junho, o número de pedidos de refúgio aguardando resposta na União Europeia, na Noruega e na Suíça era de 682 mil, alta de 34% sobre 2022.

Os ucranianos não entram nessas estatísticas, uma vez que se beneficiam de um programa de proteção temporária na UE. (ANSA).