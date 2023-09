Oposição italiana cobra esclarecimento sobre desastre de Ustica

A secretária do PD, Elly Schlein, que iniciou uma visita a Paris, também defendeu a necessidade de esclarecer a tragédia, o que "implica uma forte colaboração com todos os países parceiros que possam ajudar a trazer à tona os pedaços de verdade que faltaram nos últimos anos".

Para ela, "o direito à verdade é antes de tudo um direito dos familiares das vítimas, mas é um direito que pertence a todo o país".

Por outro lado, Amato garantiu que sua entrevista quis lançar um desafio para esclarecer a tragédia, porque há uma "necessidade da verdade que se torna mais urgente a partir de uma certa idade, com o tempo que fica cada vez mais curto".

No entanto, o ex-premiê italiano esclareceu que não tinha novas provas e só apresentou uma hipótese que considerava altamente credível, em uma tentativa de fazer com que as pessoas que sabiam os detalhes do desastre revelassem a verdade. (ANSA)

