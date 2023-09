Polícia faz mega operação em cidade palco de estupro na Itália

Nas últimas semanas, a região foi alvo das atenções do país após um grupo de seis adolescentes estuprarem duas menores no Parque Verde de Caivano, um conjunto habitacional nos arredores de Nápoles e que nos últimos anos se caracterizou pela presença do crime organizado e pela violência.

Na quinta-feira passada, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se deslocou ao local, após ter sido alvo de ameaças de morte nas redes sociais, e reconheceu que o "fracasso do Estado foi consumado" na região. Na ocasião, ela garantiu que "os frutos" da visita seriam vistos em breve.

"Hoje começou a operação de recuperação do Parque Verde do Caivano. A vasta operação que começou esta manhã - pela qual agradeço a todas as forças policiais envolvidas - é apenas o início deste longo caminho que o governo se comprometeu a realizar para restaurar a legalidade e a segurança e fazer com que a presença do Estado seja forte para os cidadãos, e assim lançar as bases para a reconstrução social e o renascimento do território", escreveu Meloni no X, antigo Twitter. (ANSA).

