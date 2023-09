Roberto Mancini comanda 1º treino na Arábia Saudita

Mancini escolheu 26 jogadores para as partidas de preparação para a Copa da Ásia, em janeiro de 2024, no Catar.

Essa será a primeira grande missão do italiano no time saudita, que está no grupo com Omã, Tailândia e Quirguistão.

(ANSA).

