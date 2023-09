Secretário de Estado do Vaticano reforça apoio do Papa à Ucrânia

O cardeal também destacou que "a Secretaria de Estado, ao lado do Papa, se envolveu na troca de prisioneiros, na repatriação de crianças ucranianas desde a Rússia, no acordo de grãos e nos aspectos humanitários do conflito".

As declarações foram dadas a religiosos ucranianos no âmbito do Sínodo de Igreja greco-católica, realizado em Roma.

O movimento ocorre dias após a Ucrânia ter criticado o líder da Igreja Católica por ter dito a jovens russos que eles eram "herdeiros da grande mãe Rússia".

Segundo Francisco, a ideia que ele queria comunicar era a de que os jovens deveriam cuidar de sua própria herança cultural.

