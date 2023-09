UE confirma prisão de diplomata sueco no Irã há mais de 1 ano

"Ele está detido ilegalmente na prisão há 500 dias. Eu, toda a minha equipe, a todos os níveis, em coordenação com as autoridades suecas, estamos pressionando as autoridades iranianas para que o libertem", declarou Borrell à margem do Conselho de Desenvolvimento Informal em Cádiz, na Espanha.

O chefe da política externa do bloco enfatizou ainda que levará a questão para ser discutida em todos os fóruns internacionais e não desistirá até conseguir libertar o diplomata.

O caso foi revelado pela primeira vez na última segunda-feira (4) pelo jornal "The New York Times", que informou que Floderus era membro do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). O governo sueco, no entanto, só havia confirmado a notícia parcialmente.

"Estamos trabalhando e trabalharemos para sua libertação. Não vamos parar até que ele esteja livre", ressaltou Borrell.

