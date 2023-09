AGU anuncia força tarefa para apurar desvios da Lava-Jato

BRASÍLIA, 6 SET (ANSA) - A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou nesta quarta-feira (6) a criação de uma força tarefa para investigar a atuação da Operação Lava-Jato, após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que anulou as provas obtidas através do acordo de leniência da Odebrecht.

Segundo a AGU, o foco será em apurar [desvios de agentes públicos e promover a reparação de danos causados por decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, contra Luiz Inácio Lula da Silva], incluindo tanto o ex-juiz e atual senador Sergio Moro quanto membros do Ministério Público Federal.