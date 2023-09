Bagnaia aguarda aprovação médica para disputar MotoGP na Itália

ROMA, 6 SET (ANSA) - O atual campeão mundial de MotoGP, Francesco Bagnaia, afirmou nesta quarta-feira (6) que aguarda uma aprovação médica para conseguir correr no próximo fim de semana no Grande Prêmio de San Marino e Rimini Riviera, em Misano, depois de sofrer um acidente na corrida do último domingo em Barcelona.

"Amanhã farei um exame médico no circuito e se, como espero, os médicos me derem autorização, estarei na pista na sexta-feira para a primeira sessão de treinos livres do meu GP em casa", declarou.