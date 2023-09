Blinken faz visita a Kiev e deve anunciar ajuda de US$ 1 bi

Já a segunda visita a Kiev ocorreu em setembro de 2022, durante a contraofensiva na região de Kharkiv. De acordo com a agência Reuters, Blinken deverá se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, bem como com outros altos funcionários e figuras da sociedade civil.

A fonte do Departamento de Estado dos EUA, citado pela publicação, Blinken deve discutir a contraofensiva ucraniana, as necessidades dos militares e o fortalecimento do setor energético antes do inverno.

"Acho que o mais importante é obter uma avaliação real dos próprios ucranianos. Queremos ver e ouvir como eles irão agir nas próximas semanas", afirmou.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou que a visita do secretário de Estado dos EUA ao território é uma confirmação de que o governo Biden quer continuar a guerra "até ao último ucraniano". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.