Cárcere dos torturadores de Pinochet divide Chile

BUENOS AIRES, 6 SET (ANSA) - Por Patrizia Antonini - O aniversário dos 50 anos do golpe que derrubou o governo de Salvador Allende no Chile reabre o debate sobre o cárcere especial de Punta Peuco, onde estão os torturadores da ditadura do general Augusto Pinochet, detidos em condições superiores às das penitenciárias comuns do país.

Atualmente estão na prisão mais de 130 ex-militares, em sua maioria com mais de 70 anos, ex-agentes da Dina e do CNI - serviços de inteligência do regime autoritário - responsáveis por execuções, desaparecimentos e torturas.