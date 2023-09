China proíbe funcionários do governo de usar iPhone, diz jornal

A proibição ocorre antes de um evento da Apple na próxima semana, cujos especialistas acreditam que seja para lançar uma nova linha de iPhones. Nenhum outro fabricante foi mencionado na reportagem do Wall Street Journal.

Este é o mais recente passo na campanha de Pequim para reduzir a dependência da tecnologia estrangeira e melhorar a segurança interna de TI, uma de suas principais preocupações nos últimos anos.

A medida, no entanto, pode comprometer o sucesso da empresa sediada em Cupertino no território chinês, onde domina o mercado de smartphones, e surge em meio ao contexto do aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos.

Em maio passado, as autoridades chinesas já haviam feito um apelo às maiores empresas estatais para desenvolverem esforços para garantir sua autossuficiência em termos tecnológicos.

(ANSA).