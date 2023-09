Filme alagoano 'Sem Coração' estreia com sala lotada em Veneza

SÃO PAULO, 6 SET (ANSA) - A equipe do longa-metragem brasileiro "Sem Coração" comemorou a estreia mundial que ocorreu nesta quinta-feira (5), na 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde concorre na Horizontes, principal mostra paralela.

Nara Normande e Tião, os diretores; e Eduarda Samara e Maya de Vicq, as protagonistas, acompanharam pessoalmente a primeira projeção mundial, na histórica Sala Darsena, no Palácio do Cinema, na ilha do Lido, com lotação esgotada.