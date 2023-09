Itália quer proibir uso de celulares por adolescentes condenados

Segundo um rascunho do decreto, se um adolescente com mais de 14 anos for condenado - ainda que em primeira instância - por crimes contra a pessoa, o patrimônio ou relativos a armas ou drogas, a polícia poderá propor à Justiça a proibição de usar "plataformas ou serviços informáticos e telemáticos, além do veto à posse de telefones celulares".

O esboço também prevê multas de até mil euros (R$ 5,4 mil) para os pais de adolescentes infratores, a não ser que eles provem que "não poderiam impedir o fato", e penas de até dois anos de cadeia para os genitores que não colocarem seus filhos na escola.

O texto ainda abre a possibilidade de realização de "trabalhos socialmente úteis ou colaborações gratuitas com entidades sem fins lucrativos" para redução da pena nos casos de condenações inferiores a cinco anos de prisão.

"O governo está trabalhando para lançar o quanto antes um pacote de medidas para garantir mais segurança em nossas cidades. A luta contra o crescente e preocupante fenômeno do uso de armas pelos mais jovens é um dos temas", disse o ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi. (ANSA).

