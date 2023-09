Itália terá mês de setembro marcado por eventos de moda

MILÃO, 6 SET (ANSA) - O mês de setembro será marcado por uma série de eventos de moda no mundo e na Itália, onde estão previstas ao menos oito feiras do setor, com 3,5 mil marcas em exposição e uma expectativa de presença de 45 mil compradores estrangeiros.

O calendário de desfiles deste mês vai ser aberto no próximo dia 8 em Nova York e acabará com a Semana de Moda de Paris, a partir do dia 25.