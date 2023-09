Jogadora espanhola que recebeu beijo forçado formaliza denúncia

A queixa foi apresentada presencialmente pela jogadora no mesmo dia em que a RFEF pediu desculpas pelo "comportamento totalmente inaceitável" de Rubiales em um longo comunicado.

Provisoriamente suspenso pela Fifa por 90 dias, o presidente da federação é alvo de uma investigação preliminar por "agressão sexual", após ter beijado Hermoso na boca na cerimônia de premiação das campeãs da Copa do Mundo feminina, no último dia 20 de agosto, na Austrália.

O caso provocou revolta mundial e fortes críticas do mundo do futebol. No entanto, Rubiales já garantiu que não vai renunciar ao cargo de presidente da RFEF. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.