Jogo de golfe reunirá Djokovic, Bale e outras estrelas em Roma

ROMA, 6 SET (ANSA) - Diversas estrelas do esporte participarão de uma competição de golfe em Roma, na Itália, para promover a edição de 2023 da Ryder Cup, tradicional torneio que opõe Estados Unidos e Europa.

A All Star Match está marcada para 27 de setembro, no clube de golfe Marco Simone, e deve contar com nomes como Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams na história do tênis; os ex-jogadores de futebol Gareth Bale e Andriy Shevchenko; e o piloto da Ferrari Carlos Sainz.