Livro de Elena Ferrante vai virar filme com Penélope Cruz

ROMA, 6 SET (ANSA) - O romance italiano "Dias de Abandono", de Elena Ferrante, ganhará uma adaptação cinematográfica americana, com direção de Isabel Coixet e estrelada por Penélope Cruz, que também atuará na produção com sua empresa Moonlyon, junto com a Lotus Production.

A informação foi divulgada pela Lotus que, em nota, lembrou que o acordo foi fechado antes do início da greve de atores e roteiristas de Hollywood, que já dura quase dois meses.