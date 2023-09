Lula anuncia reforma ministerial com deputados do centrão

A expectativa é de que os novos titulares tomem posse na próxima quarta-feira (13), após o retorno do presidente Lula da viagem que fará à Índia para a cúpula do G20.

Na nota em que divulgou a mudança, o governo não mencionou Ana Moser, que estava no comando dos Esportes.

A oficialização põe fim a uma rodada de discussões que levou quase dois meses para acomodar demandas do centrão e tentar conquistar mais apoio ao governo no Congresso.

Fufuca e Costa Filho tiveram a ida para a Esplanada confirmada em agosto, mas a definição das pastas dependeu de amplas negociações.

As bancadas do PP e do Republicanos, partidos dos novos ministros, somam 90 deputados federais, e os dois foram escolhidos também tendo em vista a proximidade com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). (ANSA).