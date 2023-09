Moro defende Lava-Jato e afirma que atuou dentro da lei

"Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade, respeitamos as instituicões, lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia", acrecentou, nas redes sociais, após a divulgação do parecer do ministro Dias Toffoli.

O ex-coordenador da força tarefa dos procuradores da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, um aliado de Moro, afirmou que "o maior erro da história do país não foi a condenação do Lula e mais de 400 políticos delatados pela Odebrecht".

"A anulação da acondenação e do acordo fazem a corrupção compensar", acrecentou.

Já a Advocacia-Geral da União anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar Moro, Dallaganol e outros procuradores da Lava Jato depois da resolução de Dias Toffoli.

O ministro do STF aceitou um pedido da defesa do petista e determinou que as provas obtidas pela Lava-Jato no âmbito do acordo de leniência com a Odebrecht, pivô de escândalos de corrupção na política brasileira, são "imprestáveis", dado que foram obtidas por meios "heterodoxos e ilegais".

Segundo o ministro, esses elementos não poderiam ter sido utilizados em processos criminais e eleitorais.