Morre Alberto Ginulfi, goleiro que pegou pênalti de Pelé

Em 1972, em um amistoso contra o Santos no Estádio Olímpico de Roma, defendeu um pênalti de Pelé e recebeu os elogios do "Rei" no fim da partida.

"Daquele dia, lembro sobretudo do reconhecimento que ele me fez. Ele me deu a camisa e, no fim do jogo, me convidou para a embaixada brasileira. Pelé era um mito para mim", disse Ginulfi à ANSA no fim do ano passado, logo após a morte do maior jogador de todos os tempos.

O ex-goleiro guardou o uniforme de Pelé até o fim da vida, recusando inúmeros pedidos de compra ou empréstimo.

Os dois já haviam se cruzado três anos antes, em outro amistoso, no qual o italiano entrou apenas no segundo tempo e fez defesas difíceis. Na época, um procurador disse a ele que Pelé o tinha elogiado e sugerido até sua contratação. "Aquilo foi ainda mais gratificante que o pênalti", contou Ginulfi em 2022.

Ele também jogou por Verona, Fiorentina e Cremonese e, após a aposentadoria, foi treinador de goleiros no Napoli durante a "era Maradona", nos anos 1980. "Foi o maior de todos", afirmou Ginulfi certa vez, ao falar sobre sua relação com o ex-craque argentino. (ANSA).