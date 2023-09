Número de mortos por ciclone chega a 22

"Eu quero assegurar que a gente está trabalhando com toda a dedicação, falei com o ministro da Defesa, o ministro da Integração, com o secretário nacional da Defesa Civil", disse ontem governador gaúcho, Eduardo Leite.

Os ministros da Integração Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, devem se reunir com Leite nesta quarta-feira (6).

Segundo o coronel Marcos Gonçalves de Oliveira, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ainda existe o risco de deslizamentos de terra, e as chuvas devem voltar na quinta (7).

