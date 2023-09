Número de mortos por ciclone no Sul do Brasil sobe para 31

SÃO PAULO, 6 SET (ANSA) - O número de mortos na passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul subiu para 31 nesta quarta-feira (6), informou a Defesa Civil do Estado.

Segundo o novo boletim, as mortes foram registradas em Muçum (15 vítimas), Roca Sales (8), Ibiraiaras (2), Lajeado (2), Estrela (2), Mato Castelhano (1) e Passo Fundo (1). Um homem também faleceu em Santa Catarina.