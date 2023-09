Papa defende ampliação de diálogo com Ásia

CIDADE DO VATICANO, 6 SET (ANSA) - Após retornar de uma visita inédita à Mongólia, o papa Francisco defendeu nesta quarta-feira (6) a ampliação do diálogo com a Ásia, continente onde a Igreja Católica tem a menor penetração.

"Estive no coração da Ásia e me fez muito bem. Faz bem entrar em diálogo com esse grande continente, ouvir suas mensagens, conhecer sua sabedoria, o modo de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço", declarou o pontífice em sua audiência geral.