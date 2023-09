Papa Francisco recebe bispos ucranianos e expressa proximidade

CIDADE DO VATICANO, 6 SET (ANSA) - O papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira (6), no Vaticano, com os bispos ucranianos do Sínodo de Igreja greco-católica e expressou sua "proximidade" ao povo do país.

O encontro ocorreu por iniciativa do Pontífice e começou uma hora antes do previsto para ele "ter a oportunidade de um diálogo mais longo" com os religiosos ucranianos.