Prêmio Bola de Ouro 2023 divulga lista de indicados

Também foram indicados dois integrantes do elenco do Napoli: o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, e o nigeriano Victor Osimhen.

Já o Brasil tem como único representante o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, pelo segundo ano consecutivo na lista, enquanto Neymar ficou de fora.

Lionel Messi, agora no Inter Miami, chegou a ficar fora no ano passado mas retornou após guiar a Argentina na vitória na Copa do Mundo, e é um dos favoritos.

Também desponta como candidato o norueguês Erling Haaland, em seu primeiro ano no Manchester City.

O vice-campeão mundial Kylian Mbappé também voltou à lista.