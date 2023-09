Processo sobre contas da Juventus vai para tribunal de Roma

O processo havia sido instaurado por iniciativa do Ministério Público de Turim, mas os juízes da Suprema Corte declararam o tribunal de Turim incompetente para avaliar o caso.

Com isso, os atos serão enviados ao tribunal milanês.

O clube bianconero esteve no centro de um escândalo contábil e, segundo o Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), seus dirigentes tiveram "comportamentos incorretos sistemáticos e repetidos" no processo conhecido como "plusvalenze".

Na análise da corte, as ações da diretoria bianconera foram "o resultado de um plano para alterar as operações de transferência e seus valores relativos", o que produziu "efeitos claros nos balanços" da Velha Senhora.

O tribunal de apelação confirmou que os bianconeri inflaram sistematicamente as taxas de transações para aumentar seus ganhos de capital, com o objetivo de equilibrar as contas e montar uma equipe sólida para disputar a temporada.

As acusações de mascarar as quantias gastas com contratações e salários forçaram a renúncia de toda a diretoria da Juventus, incluindo o presidente Andrea Agnelli. (ANSA).