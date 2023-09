Público aplaude longa de Garrone por 12 minutos em Veneza

VENEZA, 6 SET (ANSA) - O público da 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza dedicou 12 minutos a aplaudir o longa italiano "Io, Capitano", de Matteo Garrone, projetado pela primeira vez nesta quarta-feira (6).

Na Sala Grande do Palácio do Cinema, na ilha do Lido, o diretor de "Gomorra" e "Pinóquio", voltou ao cinema com uma história fortemente ligada à realidade contemporânea dos migrantes que atravessam o deserto desde a África, com o horror das torturas na Líbia, e a arriscada viagem no Mediterrâneo para chegar à fortaleza Europa.