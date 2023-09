Sobe para 28 número de mortos por ciclone no Sul

O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, afirmou hoje o quadro é "desafiador", mas que "não faltarão recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários" para fazer frente à tragédia Góes e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, chegaram hoje ao Rio Grande do Sul, onde há mais de 60 cidades afetadas pelos temporais..

Em Muçum, cidade do Vale do Taquari, na região central do estado, 15 pessoas morreram e dezenas permanecem isoladas.

"Eu quero assegurar que a gente está trabalhando com toda a dedicação, falei com o ministro da Defesa, o ministro da Integração, com o secretário nacional da Defesa Civil", disse ontem o governador gaúcho, Eduardo Leite.

Segundo o coronel Marcos Gonçalves de Oliveira, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ainda existe o risco de deslizamentos de terra, e as chuvas devem voltar na quinta (7).

(ANSA).