TIM expande cobertura 5G para mais 35 cidades do Brasil

A iniciativa inclui destinos turísticos litorâneos, como Maragogi (AL), Jijoca de Jericoacoara (CE) e Porto Seguro (BA), no Nordeste; a Região dos Lagos e a Costa Verde do Rio de Janeiro, abrangendo as cidades de Angra dos Reis, Armação dos Búzios e Paraty; além dos destinos praianos paulistas de Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Santos e Ubatuba.

A lista também contempla importantes centros populacionais e econômicos, como Feira de Santana (BA), Anápolis (GO), Uberaba (MG), Cascavel (PR) e Alvorada (RS), além de São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes e Jundiaí, todos localizados no estado de São Paulo.

Com velocidades até 100 vezes superiores às do 4G, a chegada do 5G beneficiará também a economia local das regiões atendidas, graças à possibilidade de automação do agronegócio e às facilidades para a população, incluindo saúde e educação à distância, trabalho em home-office, desenvolvimento do comércio eletrônico de produtos artesanais locais.

Confira a lista completa das cidades: Maragogi (AL) Feira de Santana (BA) Porto Seguro (BA) Jijoca de Jericoacoara (CE) Anápolis (GO) Pirenópolis (GO) Rio Quente (GO) Ouro Preto (MG) Sete Lagoas (MG) Uberaba (MG) Cascavel (PR) Guarapuava (PR) Toledo (PR) Angra dos Reis (RJ) Armação dos Búzios (RJ) Itaguaí (RJ) Nova Friburgo (RJ) Paraty (RJ) Alvorada (RS) Itapema (SC) Americana (SP) Araraquara (SP) Atibaia (SP) Botucatu (SP) Caraguatatuba (SP) Guarujá (SP) Itanhaém (SP) Jundiaí (SP) Mauá (SP) Mogi das Cruzes (SP) Mongaguá (SP) Santos (SP) São José do Rio Preto (SP) São Vicente (SP) Ubatuba (SP) (ANSA).

