Toffoli anula provas e diz que prisão de Lula foi 'armação'

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 SET - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou hoje (6) todas as provas obtidas no acordo de leniência da empreiteira Odebrecht com os procuradores da Operação Lava Jato e classificou como "armação" a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2018.

Toffoli, nomeado ao STF pelo próprio Lula em 2009, aceitou um pedido da defesa do petista e determinou que as provas obtidas pela Lava Jato no âmbito do acordo de leniência com a Odebrecht, pivô de escândalos de corrupção na política brasileira, são "imprestáveis", dado que foram obtidas por meios "heterodoxos e ilegais".