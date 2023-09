União Africana diz não ter sido convidada para G20

O G20 é composto pelas maiores economias mundiais, representadas por 19 países e pela União Europeia, que juntos constituem 85% do PIB global e dois terços da população do planeta.

A África do Sul é o único país do continente membro do G20.

"Convidamos a União Africana com a visão de promover sua adesão como membro permanente", havia declarado o premiê indiano, Narendra Modi, no último dia 27 de agosto.

Instituída em 2022, a União Africana é sediada na capital da Etiópia, Addis Ababa, e compreende 55 países africanos, totalizando 1,4 bilhão de pessoas.

Em dezembro o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou a vontade de incluir a União Africana no G20. (ANSA).