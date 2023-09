Bagnaia é liberado para disputar GP de San Marino

ROMA, 7 SET (ANSA) - O atual campeão e líder do mundial de MotoGP, Francesco Bagnaia, foi liberado nesta quinta-feira (7) para disputar o Grande Prêmio de San Marino, em Misano Adriático, na Itália, no próximo fim de semana.

"Pecco" sofreu um grave acidente no GP da Catalunha, no último domingo (3), quando caiu e foi atropelado por Brad Binder, que não teve tempo de desviar. O italiano, no entanto, não sofreu nenhuma fratura.