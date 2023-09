Bar na Itália distribui notas fiscais com rosto de Mussolini

VERONA, 7 SET (ANSA) - Um bar de Cerea, no norte da Itália, se tornou alvo de críticas por colocar o rosto do ditador fascista Benito Mussolini em suas notas fiscais.

Inicialmente, esses recibos eram emitidos pelo "Bar Armando" apenas em outubro, em homenagem à Marcha sobre Roma, que culminou na ascensão de Mussolini ao poder na Itália. Há algum tempo, no entanto, o bar começou a distribuir a nota fiscal com o rosto do ditador durante todo o ano.