Governo abandonou o esporte, diz Ana Moser após demissão

Ela será substituída pelo deputado federal André Fufuca (PP), que é ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e ao "centrão" e fez campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Na última quarta, Moser já havia divulgado uma nota em que lamenta que "as promessas de campanha [de Lula], de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem".

Já no Twitter, a ex-atleta reforçou nesta quinta que teve "pouco tempo para mudar a realidade do esporte". "Mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país", acrescentou.

Para ampliar sua base de apoio no Congresso, o presidente também convidou Silvio Costa Filho (Republicanos) para comandar o Ministério de Portos e Aeroportos, chefiado por Márcio França (PSB), que será deslocado para o novo Ministério da Pequena e Média Empresa. (ANSA).

