Itália aprova decreto que endurece medidas contra crime juvenil

A medida chega em meio à comoção pelo estupro coletivo contra duas meninas de 10 e 12 anos na cidade de Caivano, nos arredores de Nápoles, violência que teve a participação de menores de idade.

O bairro palco do crime é dominado pela máfia Camorra e foi visitado na semana passada por Meloni, que reconheceu o "fracasso do Estado" na proteção dos mais frágeis e prometeu um amplo programa de investimentos para combater a influência do crime organizado.

O decreto-lei entrará em vigor em caráter imediato, mas precisará ser confirmado pelo Parlamento em até 60 dias para se tornar definitivo. (ANSA).

