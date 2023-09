Lula prega união e defesa da democracia no 7 de setembro

Segundo Lula, a independência do Brasil "ainda não está terminada" e precisa "ser construída a cada dia sobre três grandes alicerces: democracia, soberania e união".

"Democracia é a matéria prima para a realização de nossos sonhos", destacou o presidente.

Lula participa hoje do desfile militar na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília, onde foram adotadas fortes medidas de segurança para evitar ações violentas como os atos golpistas de 8 de janeiro.

No pronunciamento, o presidente da República também mencionou a situação econômica do Brasil, com crescimento acima do esperado. "Nosso país voltou a crescer com inclusão social, distribuindo renda e combatendo as desigualdades. O PIB está crescendo e não crescia tanto assim desde 2010", disse.

Após o desfile desta quinta-feira, Lula e a primeira-dama Janja devem embarcar com destino a Nova Délhi, na Índia, para participar da cúpula do G20. (ANSA).