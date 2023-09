Número de mortos em ciclone no Sul do Brasil chega a 40

SÃO PAULO, 7 SET (ANSA) - Chegou a 40 o número de mortes em decorrência da passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais duas vítimas foram encontradas no estado nesta quinta-feira (7), nas cidades de Cruzeiro do Sul e Imigrante. Com isso, o total de óbitos no RS subiu para 39, enquanto Santa Catarina registra uma morte.