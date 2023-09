PF teria aceitado delação de Mauro Cid

SÃO PAULO, 7 SET (ANSA) - A Polícia Federal teria aceitado fechar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A informação é do blog da jornalista Andréia Sadi, do portal G1, que ressalta que a possível colaboração com a Justiça ainda precisa do aval do Ministério Público Federal (MPF) e do Supremo Tribunal Federal (STF).